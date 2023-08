FC Augsburg

Beim FCA häufen sich bedeutungsvolle Termine

Plus Gegen Ende der Saisonvorbereitung stellt der FC Augsburg seinen neuen Sportdirektor Marinko Jurendic vor. Ein Spieler soll Augsburg verlassen.

In den Organigrammen des FC Augsburg findet sich sein Name noch nicht, in Kürze dürfte sich dies allerdings ändern. Wobei noch nicht ganz klar scheint, wo Marinko Jurendic mit Porträtfoto und Berufsbezeichnung einsortiert werden wird. Ziemlich wahrscheinlich beim "Funktionsteam". Der Fußball-Bundesligist hat mit dem 45-jährigen Schweizer die neu geschaffene Stelle des Sportdirektors besetzt, am Dienstag war offiziell sein erster Arbeitstag, am Donnerstag wird er im Rahmen einer Presskonferenz der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Jurendic und Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, 56, werden dabei erklären, wie sie künftig die Aufgaben im sportlichen Bereich aufteilen werden.

Je näher der Beginn der Pflichtspielsaison rückt, desto bedeutungsvoller scheinen die Termine beim FCA zu werden. Die Präsentation von Jurendic zählt zweifelsohne dazu, ebenso der Media Day, den der FCA am Donnerstag hinter sich brachte. Medien und Sponsoren erstellen Foto- und Filmaufnahmen, die in der Online-, TV- und Printberichterstattung während der Saison Verwendung finden. Wobei reichlich Material zur Verfügung stehen muss. Aufgrund der Unberechenbarkeit und Schnelllebigkeit auf dem Transfermarkt kann der Produkt preisende Testimonial innerhalb kürzester Zeit seine Aktualität verlieren. Ähnliches gilt für das offizielle Mannschaftsfoto, das knapp einen Monat vor Ende der Transferperiode geschossen wird. Ein vergängliches Abbild, schließlich möchte der FCA seinen Kader noch verschlanken und wenigstens durch einen Rechtsverteidiger verstärken.

