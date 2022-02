Beim FCA herrscht kollektiver Sekundenschlaf

Plus Bei der 2:3-Auswärtsniederlage gegen Gladbach leisten sich die Profis zu viele Unkonzentriertheiten. Jetzt hoffen Andre Hahn und Niklas Dorsch auf die Heimstärke.

Als Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen, der für Tobias Welz, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte, eingesprungen war, die Partie im Borussen-Park abpfiff, da gab es bei den Spielern des FC Augsburg großen Redebedarf. Denn die 2:3 (0:1)-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach wäre durchaus vermeidbar gewesen.