vor 17 Min.

Beim FCA ist viel Feuer auf dem Platz

Plus Am Ende der Trainingseinheit kommt es am Dienstag zu lautstarken Diskussionen zwischen den Augsburger Spielern. Dion Beljo und Iago fehlen dem Fußball-Bundesligisten verletzt.

Von Marco Scheinhof

Am Ende wurde es noch einmal hitzig. Es gab ein kleines Wortgefecht unter den Spielern des FC Augsburg, Niklas Dorsch musste schlichtend eingreifen. Er hielt Elvis Rexhbecaj zurück, es hatte wohl Unstimmigkeiten wegen eines Vorfalls während des Abschlussspiels der morgendlichen Trainingseinheit beim Fußball-Bundesligisten gegeben. Das passiere, so Dorsch hinterher, und zeige, dass Feuer in der Mannschaft sei. Irgendwann war auch wieder Ruhe.

Die Augsburger haben am Dienstag die Vorbereitung auf den Jahresendspurt aufgenommen. Am Samstag (15.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Borussia Dortmund an, am Mittwoch endet das Jahr mit der schweren Auswärtsaufgabe in Stuttgart. Zwei Partien, die noch einmal die volle Aufmerksamkeit erfordern.

