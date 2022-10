FC Augsburg

Beim FCA läuft es, jetzt will Aushilfs-Innenverteidiger Robert Gumny zur WM

Robert Gumny und Frederik Winther werden am Sonntag gegen Köln wohl das FCA-Innenverteidiger-Duo geben.

Plus Robert Gumny wird mit Frederik Winther in Köln die Defensiv-Zentrale bilden. Auf der rechten Außenbahn fühlt sich der Pole deutlicher wohler. Dort spielt er auch in der Nationalmannschaft.

Von Robert Götz

Auf bundesliga.com, der Homepage der Bundesliga, findet sich eine interessante Rubrik. Im persönlichen Profil der Spieler sind kurze Video-Sequenzen ihrer Bundesligatore zu sehen. Bei Robert Gumny sind es seit Samstag genau zwei. Der polnische Linksverteidiger des FC Augsburg erzielte gegen den VfL Wolfsburg den 1:1-Ausgleichstreffer. Es lief die 55. Minute, als nach einer abgewehrten Ecke der Ball als Querschläger direkt zu Gumny kam, der noch im 16er lauerte und zum viel umjubelten 1:1, dem Endstand, einschoss. Eine seltene Aktion von Gumny, denn er ist vor allem fürs Verteidigen und Flankenschlagen vorgesehen, aber keineswegs eine ungeplante. "Es ist meine Aufgabe, in der Box zu warten. Natürlich war auch Glück dabei, aber ich war da und habe vollendet. Da zwei Gegenspieler im Weg standen, war es der einzige Weg, unter die Latte zu schießen. Da habe voll draufgehalten", sagt der junge Pole.

