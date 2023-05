Berisha auf der Bank: Mit dieser Aufstellung spielt der FCA gegen Dortmund

Enrico Maaßen ändert das System gegen Dortmund. Der FC Augsburg setzt wohl auf eine Viererkette mit Renato Veiga. Für beide Teams steht am Sonntagabend viel auf dem Spiel.

Wer geht sie nun an, diese schwere Aufgabe? Borussia Dortmund zählt nicht nur als derzeit formstärkstes Team der Bundesliga, die Bayern-Niederlage am Samstagabend gegen RB Leipzig hat dem BVB auch die Türe zur deutschen Fußball-Meisterschaft weit geöffnet. Zwei Schritte fehlen noch, einer soll am Sonntagabend beim FC Augsburg gemacht werden.

Für die Gastgeber stellt die letzte Heimspiel der Saison eine besondere Herausforderung dar. Fußball-Deutschland blickt in die WWK-Arena und möchte miterleben, ob die Gäste aus dem Ruhrgebiet ihre große Chance nutzen und einen Spieltag vor Schuss an die Tabellenspitze stürmen. Und ob der FCA dagegenhalten kann.

Im Zentrum sollen Elvis Rexhbecaj und Niklas Dorsch die Dortmunder bremsen

Es wird eine besondere Partie. Auch weil die Augsburger wohl selbst noch Punkte brauchen. Besondere Partien brauchen besondere Spieler. Akteure, auf die sich der Trainer verlassen kann. Aber auch ein System, das den Gegner vor schwierige Aufgaben stellt.

Augsburgs Enrico Maaßen hatte zuletzt auf eine Dreierkette in der Abwehr vertraut. Gegen Dortmund stellt er nun offenbar um – wie er es am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spieltag in Aussicht gestellt hatte. Maximilian Bauer sitzt nur auf der Bank, die Viererkette dürften Mads Pedersen, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai und Renato Veiga bilden. Arne Engels ist nach seiner Sperre zurück, er rückt allerdings nichts ins zentrale Mittelfeld, sondern dürfte den verletzten Arne Maier auf der rechten Offensivseite ersetzen.

Im Zentrum sollen Elvis Rexhbecaj und Niklas Dorsch die Dortmunder bremsen. Und in der Offensive sollen Ermedin Demirović, Dion Beljo und etwas überraschend Kelvin Yeboah die Akzente setzen. Nationalspieler Mergim Berisha erlebt den Spielbeginn zunächst von der Bank aus. Und im Tor steht erneut Tomas Koubek. Sein derzeit verletzter Konkurrent Rafal Gikiewicz wird vor der Partie ebenso wie André Hahn, Tobias Strobl und Daniel Caligiuri aus Augsburg verabschiedet. Nicht alle dieser Spieler sind mit dieser Entscheidung zufrieden. Vor allem Gikiewicz und Hahn dürften enttäuscht sein.

FC Augsburg: Koubek, Pedersen, Gouweleeuw, Beljo, Veiga, Demirović, Rexhbecaj, Uduokhai, Engels, Dorsch, Yeboah