Berisha fällt verletzt aus: Mit dieser Elf will der FCA die Bayern aus dem Pokal werfen

Mit erheblichen Personalproblemen geht der FC Augsburg ins Pokalspiel gegen die Bayern. Immerhin: Das Abwehr-Duo in der Zentrale ist wieder einsatzbereit.

Der FC Bayern ist natürlich nicht nur Rekordmeister, sondern auch Rekordpokalsieger. Insofern reist der Klub zu jedem Spiel innerhalb der Republik als Favorit an. Zumindest eine kleine Einschränkung ist geboten, wenn das Auswärtsspiel in Augsburg ansteht. Die letzten beiden Partien in Augsburg gingen aus Sicht der Münchner verloren – zuletzt gewann der FCA vor einem Monat das Bundesliga-Heimspiel gegen die Bayern mit 1:0. Nun soll es am Mittwochabend um 20.45 Uhr den dritten Streich in Folge geben.

Nichts anderes als ein Sieg soll auch diesmal für FCA-Trainer Enrico Maaßen das Ziel sein. Erneut muss Augsburg aber auf zahlreiche Spieler verzichten. Ein Ausfall wurde erst kurz vor dem Start bekannt: Stürmer Mergim Berisha fällt verletzt aus. Der FCA meldet, dass Berisha Probleme mit dem Sprunggelenk hat. In der Bundesliga erzielte Berisha vor einem Monat das Siegtor gegen die Bayern.

Torwart Rafal Gikiewicz fehlt weiterhin. Der Pole wurde beim 1:0-Erfolg gegen die Bayern mit zahlreichen Paraden zum Helden, rettete unter anderem in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen einen Kopfball von Bayern-Keeper Manuel Neuer. Aktuell setzt ihn eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Mit André Hahn (Knorpelschaden), Fredrik Jensen (Corona) und Frederik Winther (Knieprobleme) fehlen drei weitere Kicker, die sich zu den Langzeitverletzten wie Reece Oxford, Felix Uduokhai oder Niklas Dorsch gesellen.

Beim FC Augsburg ist die Stamm-Innenverteidigung wieder zurück

Immerhin: Auch bei den Bayern wird diesmal der Stammkeeper fehlen. Manuel Neuer fällt mit hartnäckigen Schulterproblemen aus, auch Leroy Sané muss wegen eines Muskelfaserrisses passen. Trotzdem "bleiben die Bayern eine Weltklassemannschaft", wie FCA-Coach Maaßen betonte. Immerhin: Beim FCA kehren mit Jeffrey Gouweleeuw, Maximilian Bauer und Arne Maier drei Kicker zurück. Der "Abwehr-Jeff" soll dabei wie bisher die Innenverteidigung mit Bauer bilden. Beide kehren in die Startelf zurück.

FC Augsburg: Koubek - Gumny, Gouweleeuw, Bauer, Iago, Pedersen - Vargas, Gruezo, Rexhbecaj, - Niederlechner, Demirovic

