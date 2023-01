Jetzt offiziell: Niederlechner verlässt den FCA, Yeboah und Cardona kommen

Angreifer Florian Niederlechner wechselt vom FCA kurz vor Ende der Winterpause zu Hertha BSC. Augsburg verstärkt seine Offensive mit zwei neuen Spielern.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich kurz vor dem Ende der Winterpause im Sturm verstärkt. Angreifer Florian Niederlechner wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Augsburg nach Berlin, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Der 32-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Über eine mögliche Ablöse machten beide Clubs keine Angaben. Nach Informationen unserer Redaktion soll der FCA dafür noch eine Ablöse von bis zu 500.000 Euro vom Bundesliga-Konkurrenten erhalten.

Florian Niederlechner spielte seit 2019 beim FC Augsburg

"Wir sind froh, dass wir den für den Sommer geplanten Wechsel nun kurzfristig doch schon in dieser Transferperiode umsetzen konnten", sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Niederlechner war bereits am Dienstag an der Geschäftsstelle der Berliner gefilmt worden. Der Oberbayer spielte seit 2019 in Augsburg und erzielte in 89 Ligapartien 23 Tore. In dieser Saison traf er in 14 Bundesliga-Spielen viermal.

Der Stürmer passt unter anderem wegen seiner starken Arbeit im Gegenpressing gut in das System von Hertha-Trainer Sandro Schwarz, der damit nach dem Abgang von Davie Selke eine neue Alternative zu Stürmer Wilfried Kanga hat. Als guter Vorlagengeber könnte Niederlechner allerdings auch gemeinsam mit Kanga auflaufen. Laut der Bild (Dienstag) soll Niederlechner aber an einer Oberschenkelverletzung laborieren und noch nicht einsatzbereit sein.

Kelvin Yeboah und Irvin Cardona verstärken FC Augsburg

Doch auch der FCA verstärkt seine Offensive. Kelvin Yeboah wird bis zum Saisonende vom CFC Genua ausgeliehen, vermeldet der Verein. Der FCA hat sich darüber hinaus eine Kaufoption für eine feste Verpflichtung gesichert. Der 22-jährige Offensivspieler, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden kann, hat beim SK Sturm Graz international auf sich aufmerksam gemacht. Dort sammelte der italienische U21-Nationalspieler in 45 Pflichtspielen 30 Scorerpunkte. Kelvin Yeboah ist der Neffe des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Anthony Yeboah. FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter sagt über den Neuzugang: "Insbesondere bei seiner Zeit in Graz hat er gezeigt, dass er im Umschaltspiel große Qualitäten hat und viel Torgefahr versprüht. Daher passt er sehr gut zu unserer Mannschaft und zu unserem Spielstil".

Ebenfalls bestätigt hat der FCA den Wechsel von Offensivspieler Irvin Cardona. Der 25-Jährige kommt vom französischen Erstligisten Stade Brest, für den er in 102 Ligue-1-Spielen 18 Tore erzielte und weitere sieben Treffer vorbereitete. Cardona erhält einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2027. „Der FC Augsburg bietet mir eine super Perspektive, mich in Deutschland und der Bundesliga zu beweisen. Ich freue mich auf diese Herausforderung, weil ich vom Potential des FCA überzeugt bin. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt und ich freue mich, für den FCA auflaufen zu können“, sagt Cardona, der die sportmedizinischen Untersuchungen am Dienstag erfolgreich in Augsburg absolviert hat. Der FC Augsburg hat in diesem Transferfenster nun insgesamt fünf Spieler verpflichtet. (dpa, AZ)

