"Big Ben" blickt gern zurück auf seine Zeit beim FC Augsburg

Plus Abwehrhüne Roland Benschneider wurde beim FCA immer wieder vom Verletzungspech gebeutelt. Er hat seine sportliche Laufbahn beendet, ist dem Fußball aber treu.

Es waren lange, oft trostlose Jahre, die der FC Augsburg in den Niederungen des Amateurfußballs verbrachte. Kleine Lichtblicke gab es zwar immer wieder, wie die Bayernligameisterschaft 1994. Doch da scheiterte die Mannschaft von Trainer Armin Veh in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Erst 2006, nach 23 Jahren, meldete sich der Traditionsverein wieder im Profifußball zurück. Der schlafende Riese war erwacht.