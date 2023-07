Bleibt es beim Hoch oder zieht eine Gewitterfront beim FC Augsburg auf?

Plus Der FC Augsburg macht zum Trainingslager-Abschluss gegen Eindhoven einen guten Eindruck. Doch ob der FCA diese Form stabilisieren kann, ist noch nicht entschieden.

Als die Mannschaft des FC Augsburg am Samstagabend vom Testspiel gegen die PSV Eindhoven ins Mannschaftshotel nach Schladming zurückkehrte, da empfing die Bundesliga-Profis ein gewaltiger Regenbogen, der sich zwischen der Planai und dem Dachsteingebirge spannte. Die dichten Wolken, die sich den ganzen Tag über dem Ennstal abgeregnet hatten, öffneten sich jetzt für die Abendsonne. Es ist fast schon ein wenig kitschig, doch das faszinierende Farbenschauspiel kann man durchaus symbolhaft für die aktuelle Lage des FC Augsburg sehen. Drei Wochen sind es noch bis zum Pokalspiel bei der SpVgg Unterhaching (13. August) und vier Wochen bis zum Bundesliga-Start zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Beim FCA gibt es derzeit viele Lichtblicke, doch ob sich das Hoch als stabil erweist, ist noch nicht sicher.

Gegen den niederländischen Vizemeister Eindhoven hat der FCA den XXL-Test mit 1:2 (1:1) verloren. 2 x 75 Minuten spielten jeweils zwei Teams gegeneinander. Das Tor für den FCA erzielte Dion Beljo. Ermedin Demirovic verpasste den möglichen Ausgleich, weil er mit einem Elfmeter am PSV-Torhüter scheiterte.