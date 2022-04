Braucht es eine neue Nummer eins beim FCA?

Plus Rafal Gikiewicz hat in der wichtigen Saisonphase seine Leistung stabilisiert, dennoch tauchen rund um den FC Augsburg immer wieder Namen anderer Torhüter auf.

Rafal Gikiewicz hat einen Traum. Endlich mal für die polnische Nationalmannschaft nominiert zu werden. Auch dieses Ziel hat er auf einen Zettel geschrieben und an seinen Kühlschrank geheftet. Dort kleben mehrere solcher kleiner Erinnerungen. Damit der Torwart des FC Augsburg nie vergisst, was er noch alles erreichen möchte.