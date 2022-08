Maaßens Bundesligadebüt ist ein erster Fingerzeig

Plus Gegen Freiburg bestreitet Enrico Maaßen sein erstes Spiel als Bundesligatrainer. Die Erwartungen an den 38-Jährigen sind hoch. Mit dem FC Augsburg soll er nicht nur die Klasse halten.

Während der Woche mischte sich Enrico Maaßen unter Fans des FC Augsburg. Der Fußball-Bundesligist hatte einen Grillabend organisiert. Maaßen tauschte sich rege aus, wanderte von einem Tisch zu nächsten. Sagte „Hallo“, smalltalkte. Andererseits war das öffentliche Training am Mittwoch kurzfristig auf Wunsch des Trainers ausgefallen, weil er fürchtete, unter allerlei Augen zu viele Informationen über Taktik und Personal preiszugeben.