FC Augsburg

vor 26 Min.

Cordova-Transfer perfekt: FCA bekommt 2,1 Millionen Euro aus Vancouver

Plus Der Stürmer wechselt in die nordamerikanische Profiliga MLS. In den vergangenen Jahren sollen die Augsburger 3,5 Millionen Euro mit ihm verdient haben.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der FC Augsburg war im Winter einer der eifrigsten Bundesliga-Vereine auf dem Transfermarkt. Sieben Neuzugänge hatte der Bundesligist bis Ende Januar verpflichtet, als das Transferfenster schloss. Abgänge sind aber nach wie vor möglich, zumindest in die Ligen, in denen das Wechselfenster noch geöffnet ist. So wie in die nordamerikanische Profiliga MLS etwa. Deshalb konnten die Augsburger nach längeren Verhandlungen nun den Abgang von Sergio Cordova finalisieren.

