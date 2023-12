FC Augsburg

Dahmen gegen Nübel: Das Duell der Kronprinzen im Tor

Plus Wenn der FC Augsburg am Mittwoch beim VfB Stuttgart gastiert, dann kommt es auch zum Duell der Torhüter Finn Dahmen und Alexander Nübel.

Es lief die 88. Minute in der ausverkauften WWK-Arena und es schien, dass sich für Borussia Dortmund beim Gastspiel beim FC Augsburg doch noch alles zum Guten wenden sollte. 1:1 stand es, als sich BVB-Stürmer Niclas Füllkrug zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeter-Linie quer in die Luft legte und per Seitfallzieher, wie früher Klaus Fischer, abzog. Der Ball war auf dem Weg zum 2:1 für die Dortmunder, doch FCA-Torhüter Finn Dahmen lenkte ihn mit einem tollen Reflex an den rechten Pfosten. Es blieb beim Unentschieden gegen den BVB.

Fünf Dahmen-Paraden gegen Borussia Dortmund

Später, in der Mixed-Zone, sagte der FCA-Torhüter, dass dieser Ball am schwierigsten zu halten war. „Ich fand es ein wenig schade, dass die Chance von Füllkrug Abseits gepfiffen wurde, da hätte der Schiri ruhig weiterlaufen lassen können“, erzählte er mit einem Schmunzeln. Füllkrug war knapp im Abseits gestanden – es war die eine von fünf Dahmen-Paraden, die ohne Wert war. Da gab es andere. Gleich zu Beginn lenkte der 25-Jährige im direkten Duell mit Marco Reus den Ball kaum sichtbar noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

