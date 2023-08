FC Augsburg

17:51 Uhr

Dahmen selbstbewusst: "Ich gehe davon aus, dass ich im Tor stehe"

Plus Noch hat sich Augsburgs Trainer Enrico Maaßen nicht auf seinen Stammtorwart festgelegt. Es wäre aber eine große Überraschung, fiele die Wahl nicht auf Finn Dahmen.

Von Marco Scheinhof

Es waren wieder diese besonderen Momente. Szenen, für die sich ein Torwart feiern lässt. Gleich mehrfach liefen Spieler der SSC Neapel am Sonntagabend allein auf Finn Dahmen zu, bekamen den Ball aber nicht an ihm vorbei. Diese Eins-gegen-eins-Situationen sind die Stärke von Dahmen, der wohl neuen Nummer eins im Tor beim FC Augsburg.

Dahmen wusste sich schon immer zu behaupten, wenn gegnerische Spieler recht ungestört vor ihm auftauchen. In etlichen Interviews hat er davon erzählt, dass ihm solche Momente liegen. Dass er genau weiß, was es zu tun gibt. Sich breitmachen, den Stürmern wenige Optionen bieten. Im Training mit dem neuen Torwarttrainer Marco Kostmann hat er diese Fähigkeiten noch verfeinert. "Wir arbeiten viel daran", sagte Dahmen am Sonntagabend, als er in der Dunkelheit von Castel di Sangro vor der Kabine stand. Die Augsburger hatten sich in einem Nebengebäude umgezogen, es waren nicht die aus der Bundesliga gewohnten Bedingungen.

