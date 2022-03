FC Augsburg

15:40 Uhr

Daniel Caligiuri muss wegen einer Kapselverletzung kürzertreten

Plus FCA-Rechtsverteidiger Caligiuri kann vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub nur individuell trainieren. Beim VfL Wolfsburg erlebte er seine beste Zeit, aber auch einen tragischen Moment.

Von Robert Götz

Als am Mittwoch Daniel Caligiuri beim Training fehlte, war für FCA-Trainer Markus Weinzierl noch nicht klar, wie lange sein Routinier ausfallen würde. Caligiuri hatte am Dienstag einen Schlag auf das rechte Sprunggelenk bekommen. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) musste erst Aufschluss über die Verletzung geben. Jetzt steht fest, Caligiuri hat eine Kapselverletzung erlitten und kann derzeit nur individuell trainieren.

Doch beim FC Augsburg, so war zu erfahren, geht man davon aus, dass er am Sonntag, 3. April, beim Heimspiel gegen seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/DAZN) spielen kann.

