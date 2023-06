FC Augsburg

vor 31 Min.

Daniel Caligiuri über Zeit beim FCA: "Das war kein fairer Konkurrenzkampf"

Plus Den Vertrag von Daniel Caligiuri hat der FC Augsburg nicht verlängert. Warum sich der Fußballprofi die Zusammenarbeit mit Trainer Maaßen anders vorgestellt hatte.

Von Marco Scheinhof

Herr Caligiuri, Sie waren drei Jahre beim FC Augsburg, jetzt kam es zur Trennung. Wie fällt Ihre Bilanz aus?



Daniel Caligiuri: Die drei Jahre gingen schnell vorbei. Bis auf das letzte bin ich völlig zufrieden. Ich bin hier gut gestartet. Die ersten zwei Saisons waren gut, da habe ich meine Leistung gebracht. Das letzte Jahr aber lief nicht so, wie ich es mir gewünscht habe.

Vor allem am Ende kamen Sie kaum mehr zum Einsatz. Woran lag das?



Caligiuri: Eine solche Saison habe ich noch nie erlebt. Ich muss nicht immer 90 Minuten spielen. Aber dass ich so wenig Spielzeit bekomme, hat mich sehr gewundert. Ich ging als Vizekapitän in die Saison, am Anfang hat noch alles gepasst. Ich war Führungsspieler auf und neben dem Platz. Auch ich hatte mal schlechte Tage und habe nicht so gut gespielt. Dass ich aber gegen Ende gar nicht mehr zum Zug kam, ist merkwürdig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

