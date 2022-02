FC Augsburg

Darum holt der FCA Maximilian Bauer aus Fürth

Plus Nicht zum ersten Mal hat der FCA einen U21-Nationalspieler verpflichtet. Hinter dem Wechsel von Bauer und anderen Jungprofis steckt eine bestimmte Transferpolitik.

Von Johannes Graf

Noch sind etliche Spieltage in der Fußball-Bundesliga zu absolvieren. Noch ist also nicht absehbar, wie sich die Tabellenkonstellation am letzten Spieltag zusammensetzen wird. Doch Maximilian Bauer könnte ein komisches Gefühl begleiten, wenn er mit der SpVgg Greuther Fürth zum Saisonfinale beim FC Augsburg antritt. In der nächsten Saison wechselt Bauer die Seiten: Heimspiele trägt er in der Augsburger Arena aus, nicht mehr im Fürther Sportpark Ronhof. Am Mittwochnachmittag bestätigte der FCA, dass er den 21-jährigen Abwehrspieler ab Sommer an sich gebunden hat. Der vierfache U21-Nationalspieler wird einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2027 erhalten.

