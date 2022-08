Darum startet der FCA oft schwach in eine Bundesliga-Saison

Plus Schon wieder verpatzt der FC Augsburg den Start in eine Bundesligasaison. Es scheint, als folge der Klub dabei einem Muster. Wie Sportchef Stefan Reuter auf den Fehlstart reagiert.

Zumindest bewegte sich Stefan Reuter auf gewohntem Terrain. So konnte der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg – wenngleich unfreiwillig – auf Erfahrungswerte zurückgreifen, als er eine deutliche Auftaktniederlage erklären sollte.