Das FCA-Mitglied Nummer Eins ist tot

Der ehemalige Präsident des FC Augsburg, Paul Müller, ist gestorben. Müller war zuerst Präsident beim BC Augsburg, nach der Fusion 1969 dann beim FCA. Er starb an seinem 90. Geburtstag.

Paul Müller ist tot. Der ehemalige Vereinspräsident des FC Augsburg erlag am Donnerstag seiner schweren Krankheit in der Klinik in Günzburg. An dem Tag, an dem er 90 Jahre alt geworden ist. Zuletzt litt er nach Informationen unserer Zeitung unter massiven Kreislaufproblemen. Am Mittwoch widmeten wir Paul Müller noch einen Geburtstagstext.

Der leitende Richter am Oberlandesgericht München stand dem FC Augsburg insgesamt sechs Jahre vor. Erst beim BC Augsburg und, nach Fusion 1969 mit den TSV 1847 Schwaben, dem daraus hervor gegangenen FC Augsburg.

Mit großem persönlichem Engagement hatte er den Zusammenschluss der beiden Fußballabteilungen vorangetrieben und in den folgenden Jahren mit seinem Verein Tiefen und Höhen erlebt. In der FCA-Mitgliederkartei wurde Müller als Mitglied Nummer eins geführt. Den Besuch der FCA-Heimspiele war in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich, die Gesundheit spielte nicht mehr mit.

