Das polnische Duell zwischen Robert Lewandowski und Rafal Gikiewicz ist brisant

Plus Gegen den FC Bayern zeigt Torhüter des FC Augsburg eigentlich immer tolle Leistungen. Diesmal war er besonders motiviert. Das hat mit dem neuen polnischen Nationaltrainer zu tun.

Das Duell des FC Bayern gegen den FCA in der Allianz Arena wollte sich auch der neue polnische Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz nicht entgehen lassen. Besser gesagt das Duell seiner Landsmänner Robert Lewandowski und Rafal Gikiewicz. Dass er dabei auch FCA-Verteidiger Robert Gumny unter die Lupe nehmen konnte, umso besser.