Das sind die Frauen und Freundinnen der FCA-Stars

In England stehen die sogenannten WAGs – die wives and girlfriends, also Freundinnen und Ehefrauen der Spieler – oft mindestens genauso sehr im Mittelpunkt wie die Spieler selbst. Auch in Deutschland kennt man die ein oder andere Spielerfrau gut. Cathy Hummels oder Ann-Kathrin Götze etwa sind den meisten Fußballfans gut bekannt.

Doch wie ist das eigentlich beim FC Augsburg? Einige der Frauen, die die Herzen der FCA-Profis erobern konnten, stellen wir Ihnen hier vor.

Lisa Weidenfeller

Lisa Weidenfeller war sehr lange mit dem ehemaligen BVB-Spieler Roman Weidenfeller zusammen, war von 2015 bis 2024 mit ihm verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. 2023 wurde die Trennung bekannt. Kurz darauf sah man Lisa Weidenfeller mit neuem Mann an ihrer Seite.

Der Augsburger Mittelfeldspieler Arne Maier ist der Glückliche. Das Paar trennen zwölf Jahre, doch das scheint die beiden nicht zu stören.

Polly

Über die Freundin von Torwart Finn Dahmen ist nicht besonders viel bekannt. Polly heißt sie, gemeinsam wohnen sie in einer Wohnung in Haunstetten. Zumindest im März 2025 studierte sie noch an der Hochschule Augsburg.

Beide sind für seinen Einsatz beim FCA aus Rheinhessen nach Augsburg gezogen und fühlen sich dem Torwart zufolge „gut angekommen“.

Nicole Perera

Nicole Perera ist die Freundin von Marius Wolf. Viele Infos finden sich zu ihr nicht, aber auf den Instragram-Profilen von Marius und Nicole finden sich zahlreiche Pärchen-Bilder.

Stefanie Gouweleeuw

Der Rekord-Kapitän des FCA lebt mit seiner Frau Stefanie und den gemeinsamen Kindern in Augsburg, wo sie sich sehr wohl fühlen. Zwar begleitet Stefanie ihren Mann regelmäßig zu Vereinsfeiern und diversen Aktionen, tritt generell aber sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit auf. Seit 2019 sind die beiden verheiratet. Der Verein gratulierte damals natürlich herzlich.

Michelle Beck

Mit seiner Freundin Michelle hat Phillip Tietz zwei Kinder, der Sohn dürfte erst in den vergangenen zwei Wochen zur Welt gekommen sein, die Tochter wurde 2021 geboren. Die Familie fühlt sich in Augsburg sehr wohl.

Anhand ihres Instagram-Auftritts lässt sich nicht nur erahnen, dass auch Michelle dem Fußball eng verbunden ist. Sie stand für den SV Gläserzell auf dem Platz.

Der neue Trainer Sandro Wagner ist übrigens seit 2009 mit seiner Frau Denise verheiratet, das Paar hat vier gemeinsame Kinder.