Das sind die Spieltermine des FC Augsburg im April

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltermine für die Spieltage 26 bis 29 bekannt gegeben. Der FCA muss gleich dreimal an Samstagnachmittagen antreten.

Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat die Zeiten für die Spieltage 26 bis 29 bekannt gegeben. Dreimal in Folge tritt der FC Augsburg am Samstagnachmittag an, anschließend folgt ein weiteres Freitagabendspiel in der WWK Arena. Direkt nach der Länderspielpause Ende März gastiert der FCA zunächst am Samstag, 1. April, um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg. Eine Woche später folgt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Ostersamstag, ebenfalls um 15.30 Uhr.

Die Auswärtspartie bei RB Leipzig wird ebenfalls an einem Samstag, 15. April, um 15.30 Uhr, ausgetragen, ehe am darauffolgenden Freitag, 21. April, um 20.30 Uhr der VfB Stuttgart zum Auftakt des 29. Spieltages zu Gast sein wird. (AZ)

