Das Urgestein geht: Raphael Framberger verlässt den FCA vorübergehend

Der 27-jährige Rechtsverteidiger kam in der aktuellen Saison nur sporadisch zum Einsatz. Nun will er in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln.

Der dienstälteste Spieler des FC Augsburg verlässt den Verein – zumindest vorübergehend: Der Wechsel von Raphael Framberger steht unmittelbar bevor. Der 27-Jährige, der seit seinem achten Lebensjahr beim FCA spielt, hat das Trainingslager des Bundesligisten bereits verlassen, um sich seinem neuen Klub anzuschließen. Dabei handelt es sich um einen Zweitligisten aus Deutschland. Welcher es ist, wird im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Framberger, der beim FCA noch einen Vertrag bis 2024 hat, wird demnach ein halbes Jahr verliehen und soll so die für ihn dringend benötigte Spielpraxis sammeln. In der aktuellen Saison gehörte er trotz teilweise heftiger Personalprobleme im Kader des Bundesligisten nur selten zu den Akteuren, die für Augsburg auf dem Platz standen. Nur in drei von 15 Bundesligaspielen setzte ihn Trainer Enrico Maaßen ein, das letzte Mal stand er beim 3:3 gegen Leipzig in der Schlussviertelstunde auf dem Platz.

Framberger zu seinem FCA-Abschied: "Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen"

Framberger, der gebürtiger Augsburger ist und als Schulkind aus Aystetten (Landkreis Augsburg) zum FCA gewechselt war, hat sich den Wechsel nicht leicht gemacht: "Die Entscheidung, meinen FCA wenn auch nur vorübergehend zu verlassen, ist mir ganz und gar nicht leicht gefallen." Nun möchte er aber "jetzt einfach mal eine Phase erleben, in der ich regelmäßig auf dem Platz stehe und viel Spielpraxis erhalte". Daher habe er die Verantwortlichen gebeten, ihm diese Chance zu ermöglichen. "Ich bin unheimlich dankbar, dass dies so schnell und unkompliziert geklappt hat", so Framberger.

Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter betont, dass Framberger "eine sehr große Identifikationsfigur für alle Fans" sei. "Für uns war es daher selbstverständlich, dass wir Raphael bei seinem Wunsch, den er uns offen und ehrlich mitgeteilt hat, unterstützen. Wir freuen uns, Raphael ab Sommer wieder im FCA-Trikot zu sehen." Bisher kommt Framberger auf 84 Bundesligaspiele für den FC Augsburg, fünf weitere Partien bestritt er im DFB-Pokal für den Verein.

