Debüt-Treffer für Arne Maier: Ein historisches Tor ohne Wert

Plus Arne Maier erzielt beim 1:5 gegen Leverkusen das erste Bundesligator seiner Karriere. Doch das interessiert beim FCA nach dem herben Rückschlag im Abstiegskampf kaum jemanden.

Arne Maier war nach der 1:5 (0:2)-Niederlage des FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen ein gefragter Mann. Doch man merkte es dem Mittelfeldspieler des FCA an, dass es ihm beim Interview-Marathon nach der heftigen Niederlage nicht leicht fiel, eine Erklärung für die deftige Klatsche zu finden. Doch dann fasste der 23-Jährige die 90 Minuten trefflich zusammen. „Wie wir heute aufgetreten sind, war nicht bundesligatauglich.“