FC Augsburg

16:40 Uhr

So bekam der FC Augsburg rechtzeitig die Abwehrmauer dicht

Plus Weil der FC Augsburg in der Defensive sehr konzentriert arbeitet, gelingt ihm der wichtige Erfolg in Bochum. Ein Akteur fällt dabei aber besonders auf.

Von Marco Scheinhof

Vor einer Woche noch war Reece Oxford mit einem bandagierten Knie aus dem Augsburger Stadion gehumpelt. Es war einen Tag nach der Enttäuschung gegen Berlin. Am Sonntag nun hüpfte der Engländer über den Bochumer Rasen – vor Freude. Der FC Augsburg hatte 2:0 gewonnen, was an sich ein Grund zum Feiern ist, war es doch erst der dritte Auswärtssieg in dieser Saison. Der Erfolg in Bochum aber hatte eine ganz besondere Bedeutung, hat sich dadurch doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge so sehr vergrößert, dass ein Abrutschen in Liga zwei nur noch sehr unwahrscheinlich ist.

