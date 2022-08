FC Augsburg

vor 31 Min.

Dem FC Augsburg droht Ärger nach dem Sieg im Pokal

Plus Erst mau, dann überzeugend. Die Verantwortlichen des FC Augsburg sind letztlich zufrieden mit dem Sieg in Lohne. Ärger dürfte es aber wegen der eigenen Fans geben.

Von Marco Scheinhof

In der ersten Pokalrunde ist auch mal Improvisation gefragt. Fußball-Bundesligisten reisen meist zu unterklassigen Teams, bei denen die Bedingungen nicht so professionell sind wie in Deutschlands Eliteliga. Der FC Augsburg musste bei Blau-Weiß Lohne antreten, der zwar auf dem Vormarsch, aber eben auch erst in der Regionalliga angekommen ist.

