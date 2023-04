FC Augsburg

18:34 Uhr

Demirovic ist nochmals zum Zuschauen gezwungen

Ermedin Demirovic engagierte sich am Donnerstag bei der Baumpflanz-Aktion des FC Augsburg.

Plus Ermedin Demirovic fehlt dem FC Augsburg auch beim Spiel in Leipzig und drückt vor dem Fernseher die Daumen. Unter der Woche hat er sich anderweitig abgelenkt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Es wird ein schwieriger Nachmittag. Mal wieder. Aus der Ferne wird Ermedin Demirovic mitzittern. Er wird vor seinem Fernseher sitzen, wenn seine Kollegen des FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig spielen. Für drei Spiele war Demirovic nach seiner Roten Karte gegen Schalke gesperrt worden. Einmal noch muss er pausieren, dann hat die Leidenszeit ein Ende. "Das tut extrem weh, wenn man der Mannschaft nicht helfen kann", sagte er am Donnerstagnachmittag.

Zusammen mit dem Trainerteam des FCA sowie seinen Kollegen Aaron Zehnter und Kelvin Yeboah stand er auf einem Feld in der Nähe der Wertach. Sie halfen bei der zweiten Baumpflanzaktion des FCA. Rund 100 Bäume wurden in die Erde gesetzt, knapp 4000 sollen zeitnah folgen. Das Ziel sind 20.000 Bäume im FCA-Wald. Demirovic half engagiert mit. Ebenso wie Trainer Enrico Maaßen, der großes Talent bewies. Vor allem beim Ausheben der Löcher. Es war eine nette Abwechslung, bevor es nun in den Endspurt der Fußball-Bundesliga geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen