Demirovic jubelt über Premierentreffer im Nationalteam

Augsburgs Nationalspieler Ermedin Demirovic trifft für Bosnien-Herzegowina gegen Montenegro. Auch Ruben Vargas überzeugt mit der Schweiz.

Ermedin Demirovic war euphorisch. Er habe auf den nächsten Tag warten müssen, um sicher zu gehen, dass es sich nicht um einen Traum handle, schrieb der Stürmer des FC Augsburg auf Instagram. Der nächste Tag kam – und damit der Beweis, dass alles real war. „Es hat sich aber angefühlt wie ein Traum“, so Demirovic. Was war passiert?

Ermedin Demirovic erzielt sein erstes Tor im Nationalteam

Der 24-Jährige war für die Nations-League-Spiele von Bosnien-Herzegowina nominiert worden. So weit, so gut und nicht wirklich neu. Demirovic spielte schon häufiger für sein Heimatland. Am Freitagabend aber erzielte er seinen ersten Treffer. Es war ein ganz besonderer Moment.

Der FCA-Angreifer traf zum 1:0 gegen Montenegro. Edin Dezko hatte eine Flanke von rechts mit dem Kopf verlängert, genau auf den Fuß von Demirovic. Das Tor blieb das einzige an diesem Abend und sicherte den Gastgebern den 1:0-Erfolg. Am Montag geht es für Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien weiter.

Bauer sitzt 90 Minuten bei der U21 auf der Bank

Auch Ruben Vargas erlebte mit der Schweiz einen besonderen Abend. In Spanien gelang den Eidgenossen ein 2:1-Erfolg, wobei sich Vargas als starker Eckenschütze und damit Tor-Vorbereiter erwies. Der Augsburger wurde nach 79 Minuten ausgewechselt. Für die Schweiz steht am Dienstag die nächste Partie in der Nations League gegen Tschechien an. Fredrik Jensen stand bei Finnland in der Startelf gegen Rumänien, nach 57 Minuten war Schluss für ihn. Die Partie endete 1:1. Die Finnen sind wieder am Montag gegen Montenegro gefordert. Robert Gumny sah das 0:2 der Polen in den Niederlanden von der Bank aus. Gleiches Schicksal erlitt Maximilian Bauer bei der deutschen U21 und dem 0:1 gegen Frankreich. Carlos Gruezo spielte immerhin 67 Minuten im Testspiel Ecuadors gegen Saudi-Arabien. Einen Treffer durfte der Augsburger Mittelfeldspieler nicht bejubeln, die Partie endete 0:0.

