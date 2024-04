FC Augsburg

Demirovic macht sich für den FCA immer wertvoller

Plus Nach seiner Sperre darf Ermedin Demirovic in Hoffenheim wieder spielen. Im Sommer könnte der FC Augsburg eine Rekordablöse kassieren. So hoch ist der Marktwert des 26-Jährigen derzeit.

Von Johannes Graf

Das Trainerteam um deren Chef Jess Thorup und die Spieler des FC Augsburg mussten warten. Wiederholt blickten sie zum Eingang des Übungsplatzes, ein Profi des Fußball-Bundesligisten fehlte noch. Etliche Eltern und deren Kinder hatten die Osterferien zu einem Trainingsbesuch nahe der Arena genutzt, nun nahmen sie Ermedin Demirovic in Beschlag. Selfie hier, Autogramm dort. Demirovic, Kapitän und Gesicht der Mannschaft, befriedigte sämtliche Wünsche der nachwachsenden Fangemeinde. Dass ihn diese nicht dauerhaft aufhalten konnte, durfte man bildlich interpretieren. Über den Sommer hinaus wird der 26-Jährige wohl nicht in Augsburg zu halten sein.

14 Tore und acht Vorlagen weist der Angreifer in der laufenden Spielzeit vor und hat damit maßgeblich zum Aufschwung des FCA beigetragen. Ferner hat er schon am 24. Spieltag einen Augsburger Rekord aufgestellt, indem er die Trefferbilanz von Michael Gregoritsch (Saison 2017/18) und Florian Niederlechner (2019/20) übertraf. In der Scorerliste der Fußball-Bundesliga bewegt sich Demirovic in einem illustren Kreis, umgeben von Kane ( München/31 Tore/9 Vorlagen), Guirassy (Stuttgart/23/3), Openda (Leipzig/19/5) und Undav (Stuttgart/15/8). Hypothetisch, aber nicht abwegig: Der gelb-gesperrte Demirovic hätte womöglich eine der Torchancen gegen den 1. FC Köln (1:1) zum Siegtreffer genutzt. In seiner Abwesenheit verdeutlichte der 26-Jährige, wie entscheidend seine Anwesenheit ist.

