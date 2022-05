FC Augsburg

Der FC Augsburg droht im TV-Ranking weiter abzurutschen

Plus Nach dem Klassenerhalt mag der letzte Spieltag für den FC Augsburg sportlich bedeutungslos sein. Doch in der Vergabe der Fernseherlöse könnte sich noch etwas ändern.

Von Johannes Graf

Einmal mehr hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt erreicht. Wirtschaftlich hat der Klub in dieser Spielzeit geringere Einbußen hinnehmen müssen, als er befürchtete. Finanzgeschäftsführer Michael Ströll deutete einen zweistelligen Millionenverlust an. Dank gewinnbringendem Sponsoring und vernünftigem Wirtschaften könnte nun nach Informationen unserer Redaktion fast eine schwarze Null geschrieben werden. Am meisten Geld spült weiterhin die TV-Vermarktung in die Kasse.

