Der FC Augsburg hat keine Angst vor dem Nachbarn FC Bayern

Plus Der FC Augsburg weiß, wie man die Münchner schlagen kann. Dreimal gewannen die Augsburger in der Bundesliga schon gegen den Favoriten. Dreimal unter demselben Trainer.

Von Robert Götz

Als Schiedsrichter Daniel Siebert vergangene Saison an diesem nasskalten Novemberabend in der WWK-Arena die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München abpfiff, da schien der Wendepunkt in der neuen Ära Markus Weinzierl eingeleitet. 2:1 hatte er mit seinem Team in einem begeisternden Kampf den Tabellenführer aus der Landeshauptstadt besiegt und sich nach dem zwölften Spieltag auf Tabellenplatz 15 vorgearbeitet.

