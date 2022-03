FC Augsburg

Der FC Augsburg kann kurzzeitig aufatmen

Plus Dank einer kämpferisch überzeugenden und defensiv stabilen Leistung gewinnen die Augsburger in Bielefeld. Daniel Caligiuri findet dabei zu alter Stärke.

Von Marco Scheinhof

Auch diese letzten Meter machte Daniel Caligiuri noch. Eben noch war er vor den Kameras der TV-Sender gestanden, hinter einer weiteren Glastüre warteten die Print-Journalisten. Auch sie wollten noch mit Augsburgs Matchwinner reden. Mit jenem Spieler, für den die ersten Wochen in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga so ungewohnt waren wie ein dicker Pelzmantel auf Hawaii. Der sich plötzlich auf der Ersatzbank wieder gefunden hatte, da es keinen Platz mehr für ihn in der Startelf gab. Seit einer Systemumstellung von einer Vierer- auf eine Fünferkette in der Abwehr aber ist er wieder gefragt. Als rechter Schienenspieler. Eine Position, die Caligiuri aus seiner langen Karriere bestens kennt – und die er nun auch beim 1:0-Sieg in Bielefeld sehr überzeugend besetzt hat.

