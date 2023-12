FC Augsburg

vor 44 Min.

Der FC Augsburg macht sich zukunftsfähig

Plus Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag stimmen die Mitglieder des FC Augsburg über eine runderneuerte Satzung ab. Diese enthält wichtige Änderungen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Wenn der FC Augsburg am Dienstag zur Mitgliederversammlung in den VIP-Bereich der WWK-Arena einlädt, dann werden die Vereinsmitglieder erstmals seit 2000 wieder über eine Satzung abstimmen dürfen. Zwar wurden in den letzten Jahren, der eine oder andere Paragraf modifiziert, doch eine grundlegende Überarbeitung fand erst jetzt statt. Die hatte die aktive Fanszene schon im vergangenen Jahr eingefordert. Jetzt wurde sie in einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung aller interessierten FCA-Mitglieder umgesetzt.

Mitgliedersammlung soll über Verwendung von Kapitalanteilen entscheiden

Neu ist unter anderem, dass nun das Vereinswappen in die Satzung aufgenommen ist und nicht mehr einfach abgeändert werden kann. Zukunftsweisend ist aber vor allem Punkt 12 im § 12 (Mitgliederversammlung). Da wird geregelt, dass die Übertragung von Kapitalanteilen an der ausgegliederten Profi-Gesellschaft zukünftig nur noch mit Zustimmung der Mitgliederversammlung erfolgen kann. Das entspricht dann der 50+1-Regelung in ihrer Ur-Form. Einziger Makel: der FCA hat derzeit schon über 99 Prozent seiner Anteile an die Hofmann-Investoren-GmbH abgegeben. Dieses Vetorecht wird also erst wichtig, wenn irgendwann einmal Kapitalanteile an den FCA zurückfließen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen