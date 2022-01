Der FC Augsburg steckt nach der 1:5-Pleite mitten im Abstiegskampf

Plus Die Negativserie des FCA hält nach der 1:5-Niederlage bei Bayer Leverkusen an und macht die Alarmzeichen im Abstiegskampf deutlich. Wo die Probleme liegen.

Als Markus Weinzierl wie üblich kurz vor der Pressekonferenz die Statistiken des Spieles überflog, da runzelte der Trainer des FC Augsburg die Stirn. Sein Team hatte sich gerade mit einem 1:5 (0:2) wieder einmal eine heftige Klatsche gegen Bayer Leverkusen abgeholt, da las der 47-Jährige, dass seine Spieler 49 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen hatte. „Ich kann das gar nicht glauben, es fühlt sich so viel an“, sagt er etwas ratlos.