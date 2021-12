FC Augsburg

vor 49 Min.

Der FC Augsburg wird Kindergärtner und Waldbesitzer

Plus Der FCA verstärkt sein gesellschaftliches Engagement. Er baut und betreibt zusammen mit der Lehmbaugruppe eine Kita. Zusammen mit der Stadt wird er einen FCA-Wald aufforsten.

Von Robert Götz

Es könnte gut sein, dass der FC Augsburg in zehn oder 15 Jahren der erste Bundesligist sein wird, der einen Profi in seiner Mannschaft haben wird, der im vereinseigenen Kindergarten mit Blick auf die WWK-Arena groß geworden ist. Denn am Dienstag gab der Fußball-Bundesligist bekannt, dass er zusammen mit der Lehmbaugruppe Augsburg einen Kindergarten für 99 Kinder im Innovationspark Augsburg ab August 2022 bauen und dann betreiben wird. In Betrieb gehen soll die „FCA-Kita“ im August 2024.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen