Der FCA belohnt sich endlich selbst – und kann erst einmal durchatmen

Plus Der Heimsieg gegen Mönchengladbach verschafft dem FC Augsburg etwas mehr Ruhe. Das liegt an einem Spieler, der einen ganz besonderen Moment hatte.

Der Moment der Erlösung war ein besonderer. Es lief die 82. Minute am Mittwochabend, als sich die Augsburger Spieler zu einem außergewöhnlichen Spielzug aufrafften. Langer Ball von Arne Engels, aufgenommen von Kelvin Yeboah, der nach einem kurzen Tänzchen mit Übersteigern perfekt in die Mitte spielte. Dort vollendete Mergim Berisha mit einer Kombination aus Außenrist und Hacke – 1:0, der Siegtreffer gegen Borussia Mönchengladbach. Von einem Traumtor sprach Stefan Reuter hinterher, von "einer No-Look-Hacke". Und davon, dass dieser Sieg eine "extreme Bedeutung" habe.