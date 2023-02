FC Augsburg

Der FCA erhält Anschauungsunterricht im Abstiegskampf

Plus Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist sich nicht sicher, ob sich alle Spieler der Bedeutung der Partie in Berlin bewusst waren. Bei den Gastgebern war das anders.

Marco Richter schmunzelte. "Rede nicht so viel", sagte er und schlug Rafal Gikiewicz auf die Schulter. Die beiden kennen sich, natürlich. Ein Jahr haben sie zusammen beim FC Augsburg gespielt. 2020 war der Torwart aus Berlin gekommen, ehe Richter eine Saison später in die Hauptstadt wechselte. Gikiewicz weiß also um die Schusskünste von Richter. Dass der 25-Jährige eine feine Technik hat, egal ob mit rechts oder mit links. Und dass er vor allem gegen Augsburg gerne trifft. 22 Karten hatte der Friedberger für Familie und Freunde aus der Heimat besorgen müssen. Alle wollten im Olympiastadion dabei sein.

