Der FCA erkämpft gegen Schalke 04 den dritten Sieg in Folge

Plus Der FC Augsburg hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt und verringert den Abstand auf den FC Bayern München. Trainer Enrico Maaßen zeigte sich zufrieden.

Von Robert Götz

Es sind jetzt genau vier Wochen her, als die Fans des FC Augsburg die 0:2-Heimniederlage ihrer Mannschaft gegen Hertha BSC mit einem gellenden Pfeifkonzert quittierten. Es war die dritte Heimniederlage in Folge, der FCA schien mit seinem neuen Trainer Enrico Maaßen schweren Zeiten entgegenzugehen. Mit nur drei Punkten war der FCA nach dem fünften Spieltag Tabellen-16. Erst nach einer Aussprache am Zaun der Ulrich-Biesinger-Tribüne, als die Mannschaft versprochen hatte, sich zu bessern, wurden die Spieler mit ein wenig Applaus in die Kabine entlassen.

