FC Augsburg

17:59 Uhr

Der FCA erwartet gegen Mainz ein Duell auf Augenhöhe

Plus Der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 haben viele Gemeinsamkeiten, aber in der Vergangenheit auch viele Reibungspunkte auf allen Ebenen.

Von Robert Götz

Es ist nur etwas mehr als zwei Jahre her, da stand der FSV Mainz 05 vor dem sportlichen Abgrund. Mit sechs lächerlichen Punkten gingen die Mainzer als Tabellenvorletzter der Bundesliga in die kurze Weihnachtspause, nur Schalke 04 hatte sich mit vier Punkten in der Vorrunde noch mehr blamiert. Als sich die Mannschaft von Trainer Jan-Moritz Lichte, wer erinnert sich im Februar 2023 noch an diesen Namen, dann auch noch einen Tag vor Heiligabend eine peinliche Pokalpleite gegen den damaligen Zweitligisten VfL Bochum leistete, war in der Karnevalshochburg am Rhein Schluss mit lustig.

