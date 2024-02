FC Augsburg

18:03 Uhr

Der FCA fährt mit Selbstvertrauen und neuem Personal nach Bochum

Plus Der FC Augsburg gastiert am Samstag beim direkten Verfolger VfL Bochum. FCA-Trainer Jess Thorup reist mit seinem Team mit Selbstvertrauen und einem neuen Spieler an.

Von Robert Götz

Es ist Jess Thorup am Donnerstagmittag anzumerken, dass er froh ist, wenn der halbjährlich stattfindende Transferwahnsinn um 18 Uhr endet. Dann sind in die Bundesliga hinein keine Wechsel mehr möglich. „Ich freue mich auf morgen, wenn das Transferfenster geschlossen ist und wir alle in der Kabine sind. Dann sind alle da, mit denen wir die nächsten vier, fünf Monate zusammen weiterarbeiten können“, sagt der Trainer des FC Augsburg bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum (Sa., 15.30 Uhr/Sky).

Bis zum Mittwochabend hatte er sich intensiv mit dem Umbau seines Kaders beschäftigt, hatte aus seiner Wohnung in der Augsburger Innenstadt dauernd Kontakt mit Sportdirektor Marinko Jurendic. „Da wurden noch viele Spieler von den Beratern angeboten, dann musst du den Spieler einordnen und entscheiden, ob das eine Möglichkeit ist. Ich war immer in Kontakt mit Marinko.“

