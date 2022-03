FC Augsburg

Der FC Augsburg hat alles in der eigenen Hand

Plus Der März ist für den FC Augsburg ein wichtiger Monat. Der Bundesligist kann Riesenschritte zum Klassenerhalt machen. In Bielefeld soll es am Freitag damit losgehen.

Von Marco Scheinhof

Natürlich hat Markus Weinzierl Nachrichten gehört. Auf dem Weg ins Stadion. Natürlich belastet auch den Trainer des FC Augsburg die aktuelle Situation in der Welt rund um den Krieg in der Ukraine. Natürlich fällt es auch ihm schwer, sich auf den Beruf zu konzentrieren. „Die Wertigkeit ist doch klar. Was in der Welt los ist, beschäftig einen“, sagte Weinzierl am Donnerstag.

