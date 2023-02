Der FCA hat gegen Hertha BSC große Personalsorgen in der Defensive

Wenn der FCA am Samstag zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC antritt, muss Maaßen nicht nur auf Rexhbecaj verzichten, sondern auch auf einen weiteren Stammspieler.

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim feierten Elvis Rexhbecaj und Felix Uduokhai noch gemeinsam mit ihren Kollegen vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne. Jetzt ist klar: beide werden nun auch beim wichtigen Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen. Dass Rexhbecaj fehlen würde, war klar, er hatte sich gegen Hoffenheim einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Jetzt fällt auch Uduokhai aus, wie Trainer Maaßen bei der Spieltagespressekonferenz bekannt gab. Der Innenverteidiger hat sich im Training an der Oberschenkelhinterseite verletzt und fällt wie Rexhbecaj mindestens drei bis vier Wochen aus. So muss Maaßen vor dem Duell gegen die akut abstiegsbedrohten Berliner nicht nur das defensive Mittelfeld umbauen, sondern auch noch die Innenverteidigung.

FCA-Trainer Enrico Maaßen hält sich bedeckt

"Es ist sehr ärgerlich, dass wir Felix jetzt mit dieser Verletzung erst mal für eine gewisse Zeit auch verlieren. Dementsprechend fallen jetzt zwei wichtige Spieler aus, in einer sehr wichtigen Phase. Aber wir haben eine Situation im Kader geschaffen, wo wir darauf reagieren können." Wie er Rexhbecaj und Uduokhai ersetzen will, wollte Maaßen am Donnerstag nicht verraten.

Für Rexbhbecaj stehen als Alternativen Niklas Dorsch, Julian Baumgartlinger oder Arne Maier zur Verfügung, der von der rechten Außenbahn wieder auf seine Stammposition ins zentrale Mittelfeld zurückkehren könnte.

Maximilian Bauer oder Renato Veiga als Ersatz für Felix Uduokhai?

Als Ersatz für Uduokhai kommen Maximilian Bauer infrage und auch Neuzugang Renato Veiga. Der Leihspieler von Sporting Lissabon agierte zuletzt auf der linken Abwehrseite, kann aber auch im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung spielen. Auf dieser Position wurde er auch bei der U20 Portugal eingesetzt. Veiga wird auch als Rexhbecaj-Ersatz gehandelt.

Maximilian Bauer, Sommerneuzugang von der SpVgg Greuther Fürth, war in der Vorrunde als Innenverteidiger gesetzt. Der 23-jährige Niederbayer verlor aber seinen Stammplatz als Uduokhai nach Verletzung wieder zurückkam.

Keine Option ist noch Reece Oxford, der nach diversen Verletzungen und einer Corona-Erkrankung noch Trainingsrückstand aufweist.