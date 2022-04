Der FCA hat jetzt mehr als 20.000 Mitglieder

Der FCA hat die 20.000 Mitgliedermarke geknackt. Das Jubiläumsmitglied wurde vor dem Spiel gegen Hertha geehrt, für alle anderen Fans bietet der Verein ein Gewinnspiel an.

Noch im Sommer 2020 feierte der FCA, der 1907 gegründet wurde, sein 19.070 Mitglied. Nun hat der FC Augsburg einen weiteren Rekord zu verkünden: 20.000 Mitglieder. Um das zu feiern, verlost der FCA jetzt Prämien unter allen Mitgliedern.

„Die Zahl von 20.000 Mitgliedern ist natürlich ein Meilenstein für uns“, betont FCA-Präsident Klaus Hofmann in einer Mitteilung des Vereins. „Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ist es keine Selbstverständlichkeit, dass so viele weitere FCA-Fans ihre Liebe zum Verein mit einer Mitgliedschaft bekräftigen.“

Das 20.000 FCA-Mitglied wurde vor dem Spiel gegen Hertha geehrt

Das Jubiläumsmitglied sei zum Heimspiel gegen Hertha BSC eingeladen und vor der Partie am Spielfeld geehrt worden. Neben einem eingerahmten Trikot habe es sich auch über eine komplette Fußballausrüstung sowie einen Gutschein für ein Feriencamp der FCA-Fußballschule freuen dürfen, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch diejenigen, die dem Verein schon länger treu sind, können noch etwas gewinnen. Wie der FCA bekannt gibt, gibt es unter anderem zwei VIP-Tickets für ein FCA-Heimspiel, ein Matchworn-Trikot vom Spiel gegen Hertha und ein Treffen mit einem Wunschspieler zu gewinnen. Wer teilnehmen will, muss sich bis zum 1. Mai bei der Verlosung auf der Seite des FCA anmelden.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

