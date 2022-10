Der FCA hat sein Sturmproblem gelöst

Plus Im Sturm des FC Augsburg herrschte zu Beginn der Saison Windstille. Doch Ermedin Demirovic, André Hahn, Mergim Barista und Florian Niederlechner haben inzwischen zusammengefunden.

Es war einfach Zufall, dass André Hahn bei seinem Jubellauf zum Gästefanblock in der Veltins-Arena direkt Ermedin Demirovic in die Arme lief. Doch die innige Umarmung nach dem 3:2-Siegtreffer von Hahn gegen Schalke 04 direkt vor den euphorisierten FCA-Fans hätte nicht besser als Sinnbild für die neu gewonnene Stärke des FC Augsburg stehen können. Der zweifache Torschütze Demirovic als Neu-Augsburger und André Hahn als einer der altgedienten Haudegen.