FC Augsburg

11:45 Uhr

Der FCA hat zwar keine Punkte, aber ein gutes Gefühl

Plus Das 3:4 in Dortmund nehmen die Augsburger Verantwortlichen zum Anlass für viel Optimismus. Die kommenden Aufgaben aber werden kaum einfacher.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der Weg zum Mannschaftsbus ist kurz. Raus aus der Kabine, ein paar Treppen nach oben, schon standen die Spieler des FC Augsburg von dem Fahrzeug, das sie in die Nacht bringen sollte. Die meisten Augsburger hatten ihr Abendessen in der Hand, eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen. Sie wollten schnell zum Flughafen, um noch am Abend zurück nach Augsburg zu fliegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen