Der FCA holt französischen U20-Nationalspieler

Der FC Augsburg wird kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal aktiv und steht vor der Verpflichtung eines französischen U20-Nationalspielers. Zwei Spieler sollen den FCA aber auch noch verlassen.

Eigentlich hatte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter die Einkaufstour des Augsburger Bundesligisten nach fünf Neuzugängen für beendet erklärt. Doch als sich jetzt die Chance auftat, den linken Außenbahnspieler Nathanaël Mbuku vom französischen Erstligisten Stades Reims zu verpflichten, griffen die Augsburger kurz vor dem Ende der Transferperiode am 31. Januar noch einmal zu. Die französische Tageszeitung L'Équipe hatte zuerst darüber berichtet, die Informationen unserer Redaktion bestätigen den bevorstehenden Wechsel. Der 20-jährige Mbuku ist schon in Augsburg bei den medizinischen Untersuchungen.

Neu in Augsburg: Mbuku wollte bei Stade Reims nicht verlängern

Mbuku stand eigentlich erst für einen Sommer-Transfer auf der Kandidatenliste ganz oben, der Wechsel soll schon beschlossen gewesen sein. Schon länger hatte sich die Scoutingabteilung mit dem Linksfuß beschäftigt. Als Reims aber jetzt bereit war, Mbuku gehen zu lassen, machte der FCA Nägel mit Köpfen. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus, der 20-Jährige machte klar, ihn nicht mehr zu verlängern. Darum kam der 1,70 Meter große, schnelle und wendige Außenstürmer nicht mehr zum Einsatz. Der FCA scheint auch wieder einmal Verhandlungsgeschick gezeigt zu haben, denn Reims soll Mbuku wohl ablösefrei nach Augsburg ziehen lassen.

Erst 2019 mit etwas mehr als 17 Jahren sein erstes Punktspiel für den Ligue-1-Klub. In der Zwischenzeit sind es 80 Partien in der höchsten französischen Liga. Bemerkenswert für einen 20-Jährigen. Allerdings kam er in dieser Saison nicht über eine Jokerrolle hinaus und nachdem feststand, dass er am Saisonende Reims so oder so verlassen wird, war er ganz außen vor. Ähnlich erging es ja auch Irvin Cardona, der vor wenigen Wochen von Stade Brest 29 nach Augsburg geholt wurde. Nach Jonathan Schmid (jetzt SC Freiburg) und Cardona ist Mbuku der dritte Franzose in der Geschichte des FC Augsburg.

Carlos Gruezo und Sergio Cordova sollen den FCA verlassen

Aber der FCA wird seinen Kader auch noch verkleinern. Der Wechsel von Carlos Gruezo zu San Jose Earthquakes in die US-amerikanische Profiliga MLS steht kurz bevor. Und nach Informationen unserer Redaktion wird auch Stürmer Sergio Cordova den FCA noch im Winter verlassen. Interessenten gibt es vom amerikanischen Kontinent, aber auch europäische Klubs sollen an dem wuchtigen Stürmer interessiert sein. Ein Kandidat soll der belgische Erstligist RSC Anderlecht sein.

