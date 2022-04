Der FCA im Saisonfinale: Eine Bestandsaufnahme der Abstiegskandidaten

Plus Vier Spieltage sind noch zu absolvieren und der Abstiegskampf in der Bundesliga spitzt sich zu. Der FC Augsburg ist nach dem 0:1 gegen die Hertha wieder mittendrin. Es gibt aber eine gute Nachricht.

Diesen Nervenkitzel im Abstiegskampf hätten die Fans und Verantwortlichen des FC Augsburg nicht gebraucht. Doch anstatt sich mit einem Sieg gegen Hertha BSC aus dem Kreis der Kellerkinder zu verabschieden, steckt man nach der Niederlage und vor dem Gastspiel am Sonntag beim VfL Bochum wieder mittendrin. Eine Bestandsaufnahme und Einordnung.