FC Augsburg

vor 31 Min.

Der FCA in der Einzelkritik: 65 Minuten Traumfußball und mehrere Problemfälle

Plus Die FCA-Spieler machen lange Zeit alles richtig, aber eben nicht lang genug. Und so verspielt man eine 3:0-Führung und muss am Ende gegen RB Leipzig mit einem 3:3 zufrieden sein. Das hat Gründe.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Tomas Koubek: Wie schon gegen die Bayern machte der tschechische Torhüter eigentlich ein gutes Spiel. Traf mit seinen Abstößen zielsicher die eigenen Mitspieler. Und hielt, was zu halten war. Bis zur 89. Minute. Da boxte er sich den Freistoß von Christopher Nkunku (mit rechts aufs kurze Ecke) zum 3:2 ins eigene Netz. So was kann man auch halten, tat er nicht. RB war wieder dran. Der Rest ist bekannt. Note 3,0

