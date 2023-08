Der FCA in der Einzelkritik: Die Spieler schlagen sich wacker, aber das reicht nicht

Plus Bei der 1:3-Niederlage des FCA gegen den FC Bayern halten die Augsburger Profis gut mit, doch das Münchner Starensemble um Harry Kane bestraft kleine Fehler gnadenlos.

Große Patzer unterliefen den Profis des FC Augsburg gegen den FC Bayern München zwar nicht. Aber am Ende reichten den Münchnern ein paar Unkonzentriertheiten der Augsburger, um souverän mit 3:1 (2:0) zu gewinnen.

Maximilian Bauer Nach seinem ersten Bundesliga-Tor gegen Gladbach besonders motiviert hielt er Harry Kane in der ersten Hälfte total in Schach. Nur einmal war Kane gefährlich im Strafraum und das war beim Elfmeter. Auch in Halbzeit zwei begann Bauer gut, dann ließ er Kane einmal zu viel Platz und schon hieß es 3:0. Note 2,5



Felix Uduokhai Der Linksfuß war der Unglücksrabe des FCA. Von seinem Fuß sprang der Ball zum 0:1 ins Tor, sein Rettungsversuch kam zu spät, der Ball war ein paar Millimeter zu weit in vollem Umfang über der Torlinie. Ansonsten spielte Uduokhai ohne großen Fehler. Note 3,0