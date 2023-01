FC Augsburg

vor 8 Min.

Der FCA in der Einzelkritik: Diesmal drückt in der Abwehr der Schuh

Plus Vier Gegentore in Dortmund, drei in Freiburg. Das sind viel zu viele, so kann man keine Punkte holen. Diese Noten bekommen die Spieler des FC Augsburg.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Rafal Gikiewicz Der Torhüter des FC Augsburg war sicher nicht schuld an der Niederlage, er rettete einmal mit einem tollen Reflex gegen Michael Gregoritsch. Allerdings hat er durchaus die Klasse, auch einmal einen eigentlich unhaltbaren Ball zu halten. Dies gelang ihm in Freiburg diesmal nicht. Note 3,5

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen